Cem Özdemir ist vom Landtag zum neuen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs gewählt worden. Er erhielt 93 der 157 Stimmen, 26 stimmten gegen ihn, vier enthielten sich.

Der 60 Jahre alte Özdemir tritt die Nachfolge von Winfried Kretschmann, 77, an, der 15 Jahre lang als erster grüner Regierungschef eines Bundeslandes amtierte. Özdemir führt eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition an. CDU-Landeschef Manuel Hagel soll Innenminister und Vize-Regierungschef werden. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 miteinander.

Die Parteien hatten sich in wochenlangen und teils zähen Verhandlungen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre geeinigt. Am Montag erst hatten Özdemir und Hagel den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Geplant sind unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes letztes Kindergartenjahr sowie Maßnahmen zur Entbürokratisierung.

Kurz vor Beginn der Abstimmung im Landtag hatte die AfD-Fraktion CDU-Chef Hagel als Gegenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Hagel kam auf 34 Stimmen. In der AfD-Fraktion sitzen 35 Abgeordnete. Die Wahl erfolgte geheim. Mit dem Manöver wollten die Rechtspopulisten offensichtlich Druck auf die CDU-Abgeordneten ausüben, die sich anschließend in geheimer Wahl zwischen Özdemir und ihrem eigenen Parteichef entscheiden mussten. Hagel hatte allerdings noch vor der Abstimmung betont: „Ich stehe für diesen Vorschlag nicht zur Verfügung.“ Die Christdemokraten würden geschlossen Cem Özdemir wählen.

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Özdemir, ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister und früherer Bundesvorsitzender der Grünen, war Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am 8. März. Die Grünen waren mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über 56 Mandate.

Vor seiner Wahl sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Ich musste immer mal wieder an meine Eltern denken, die wahrscheinlich von irgendwo oben herunterschauen und sehr glücklich sind, dass ihr Baden-Württemberg einem Kind von Gastarbeitern eine solche Geschichte ermöglicht. Das ist hoffentlich nicht nur für Kinder von Migrantinnen und Migranten, sondern auch für Arbeiterkinder eine Ermutigung.“