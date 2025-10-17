Wie es sich wohl anfühlt, an einem einzigen Abend so viel Lob und Anerkennung zu erleben? Winfried Kretschmann, der Noch-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, müsste es sagen können. Doch der bleibt am Donnerstagabend sachlich, lässt nicht hinter seine Fassade blicken, ob und wie ihn die vielen Komplimente berühren. „Ich bleibe auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt“, hatte der Grünen-Politiker schon seinen Wahlsieg 2011 kommentiert, der ihm das Amt des Ministerpräsidenten verschaffte. Die Einstellung gilt, soweit es sich durchschauen lässt, bis heute.