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Manuel Hagel hat sich im Eilverfahren durchgesetzt. Die Berliner Linke wollte dem baden-württembergischen Innenminister von der CDU untersagen lassen, ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp als „linke Clan-Bürgermeisterin“ zu bezeichnen. Doch das Verwaltungsgericht Stuttgart wies den Eilantrag zurück: Hagel habe nicht als Innenminister gesprochen, sondern als Parteipolitiker. Als solcher darf er im politischen Meinungskampf robust austeilen. Die Linke kann noch Beschwerde einlegen. Für Hagel ist die Entscheidung trotzdem ein erster Erfolg.

Und damit nicht genug. Nach dem Wahlsieg der Linken hatte Hagel den Berliner Polizisten auch angeboten, nach Baden-Württemberg zu wechseln. Die Linke ruiniere die innere Sicherheit, warnte er. Immerhin 57 Beamte haben sich daraufhin nach einem Wechsel in den Südwesten erkundigt. Ganz ohne Resonanz blieb die Werbeaktion also nicht.

Vergleichbare Angebote an Sachsen-Anhalts Polizisten sind von Hagel nicht bekannt

Tatsächlich hatte die Linke in ihrem Wahlprogramm Einschnitte bei Personal, Aufgaben und Ausstattung der Polizei angekündigt. Inzwischen haben sich Linke, SPD und Grüne in Berlin aber auf ein Sondierungspapier verständigt. Die Polizei soll nun gar nicht verkleinert werden. Selbst Waffenverbotszonen und Videoüberwachung, bislang von der Linken abgelehnt, sollen nicht abgeschafft, sondern 2028 unter Einbeziehung der Polizei überprüft werden. Von den weitreichenden Forderungen des Wahlprogramms der Linken ist erst einmal wenig übrig.

Außerdem stellt sich die Frage, wie das Wechselangebot praktisch umsetzbar wäre. Die Innenminister der Länder haben sich vor Jahren darauf verständigt, einander möglichst keine Polizisten abzuwerben. Zwar könnten sich gerade jüngere Beamte für einen Neustart in Baden-Württemberg entscheiden. Ein Wechsel unter Mitnahme bereits erworbener Pensionsansprüche ist dagegen an Bedingungen geknüpft. Die 57 Interessenten sind also noch lange keine 57 neuen Polizisten für den Südwesten.

Dazu kommt eine politische Unwucht: Während Hagel die Berliner Polizisten vor einer linken Regierung retten möchte, sind vergleichbare Angebote von ihm an Sachsen-Anhalts Polizisten bislang nicht bekannt. Dort könnte künftig die AfD regieren. Sie will laut ihrem Wahlprogramm eine Bürgerwacht einführen, die neben Polizei und Ordnungsämtern für Sicherheit sorgen soll. Vor allem aber wäre ein AfD-Innenminister für den Verfassungsschutz zuständig – also für jene Behörde, die den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Bei den Sicherheitsbehörden macht man sich deshalb bereits Gedanken, wie sich in einem solchen Fall vertrauliche Informationen schützen lassen.

Nun gehört Hagel zu den CDU-Politikern, die sich besonders entschieden von der AfD abgrenzen. Umso einseitiger wirkt sein Wechselangebot. Seinem Vorstoß hätte etwas mehr Innenminister und etwas weniger Parteipolitiker ganz gutgetan.

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