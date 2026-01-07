Für den Vorsitzenden der CDU-Fraktion in einem Landtag verbringt Manuel Hagel erstaunlich viel Zeit außerhalb seines politischen Kerngebiets Baden-Württemberg. In diesen Tagen besucht er natürlich Heidenheim, Herrenberg, Heilbronn. Hagel reiste in den vergangenen Wochen aber auch nach Athen und Boston. Und in dieser Woche ist er im Kloster Seeon, als Gast auf der CSU-Klausurtagung. Alles keine Beweise, aber doch starke Indizien dafür, dass sich da einer für Größeres wappnet.
Baden-Württemberg
Der CDU-Politiker Manuel Hagel ist auf bestem Weg, im März Ministerpräsident zu werden. Allerdings gibt es da noch ein paar Restrisiken – eines davon heißt Cem Özdemir.
Von Roland Muschel
