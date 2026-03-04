Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl Baden-WürttembergKlinkenputzen für die Partei

Lesezeit: 4 Min.

Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Die Grünen) werben auf Plakaten um Stimmen. Ihre Anhänger klingeln an Haustüren, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.
Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Die Grünen) werben auf Plakaten um Stimmen. Ihre Anhänger klingeln an Haustüren, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Christoph Schmidt/DPA

Der traditionelle Haustürwahlkampf feiert vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein überraschendes Comeback. Woran liegt das?

Von Roland Muschel, Kirchheim unter Teck/Stuttgart

Natalie Pfau-Weller weiß noch, dass sie große Bedenken hatte, Haustürwahlkampf zu machen. Bei fremden Leuten klingeln, sich vorstellen und für die Wahl ihrer Partei, der CDU, werben? Die 38-jährige Politikerin war am Anfang sehr skeptisch. Sie befürchtete, dass die Leute vielleicht gar nicht zu Hause aufgesucht werden wollen, in ihrem privaten Rückzugsort. Dass sie möglicherweise abweisend reagieren.

Zur SZ-Startseite

Baden-Württemberg
:„Ihr sagt, ich schaffe das nicht? Das wollen wir doch mal sehen!“

15 Jahre war Baden-Württemberg grünes Ausnahmeland. Die CDU will diese Ära jetzt beenden. Gar nicht so einfach, wenn man es mit dem talentierten Cem Özdemir zu tun hat - der den Traum von den Grünen als Volkspartei noch nicht aufgegeben hat.

SZ PlusVon Roman Deininger, Max Ferstl und Roland Muschel, Fotos: Jasper Walter Bastian

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite