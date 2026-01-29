Manuel Hagel hat gerade wenig Grund zur Klage. Der 37-Jährige ist der Favorit für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März, in der jüngsten Umfrage liegt seine CDU sechs Prozentpunkte vor den Grünen (29 zu 23). Wäre da nicht die Sache mit der Stimme. Sie kratzt beim Gespräch in Hagels Büro wie Schleifpapier. Der ärztliche Rat: Vier Tage schonen. Doch im Wahlkampf dürfte das schwer werden.
Landtagswahl Baden-Württemberg„Wenn wir es falsch machen, droht uns das Schicksal von Detroit“
Lesezeit: 6 Min.
Das Autoland Baden-Württemberg steckt in der Krise, und in wenigen Wochen sind dort Landtagswahlen. In Umfragen führt die mitregierende CDU. Was will Spitzenkandidat Manuel Hagel anders machen? Und wie hält er es mit der AfD?
Interview von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
