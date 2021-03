Drei Tage nach der Landtagswahl haben sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Grünen zu Sondierungsgesprächen mit CDU, SPD und FDP getroffen. Kretschmann sagte zuvor, er sei offen, ob er die bisherige grün-schwarze Regierung weiterführen oder eine Ampel bilden wolle. Delegationen aller drei Parteien sprachen am Mittwoch nach einander im Stuttgarter Haus der Architekten vor. Dass CDU-Parteichef und Innenminister Thomas Strobl bei der Gelegenheit Blumen von Kretschmann bekam, sagt nichts darüber aus, wie die Sondierungen ausgehen könnten - Strobl feierte am Mittwoch seinen 61. Geburtstag. Sowohl CDU als auch SPD und FDP sind an einer Regierungsbeteiligung interessiert. Kretschmann sprach am Abend von "richtig spannenden und interessanten" Gesprächen: "Jetzt haben wir eine echte Wahl." Die Sondierungen sollen kommende Woche fortgesetzt werden.