Altkanzlerin Angela Merkel ist eine vielfach ausgezeichnete Frau. Sie hat den höchsten deutschen Orden erhalten, das Großkreuz in besonderer Ausführung, und die Ehrendoktorwürde der Hebräischen Universität Jerusalem in Philosophie. Der Fußballverein Energie Cottbus hat sie zum Ehrenmitglied ernannt, und in Singapur wurde eine Orchideen-Züchtung auf den Namen Dendrobium Angela Merkel getauft.