Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann empfiehlt seinen Grünen eine klarere Haltung in zentralen Fragen – ansonsten gewinne die Partei keine Wähler zurück. Die Bundesregierung fordert er auf, ernsthaft über die Rente zu reden, die Deutschen könnten nicht immer noch weniger arbeiten.

Interview: Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart

Auf dem Weg in die Bibliothek der Villa Reitzenstein, dem baden-württembergischen Regierungssitz, kommt Winfried Kretschmann an den Porträts der früheren Ministerpräsidenten vorbei. Bislang ist das vor allem eine Ahnengalerie der CDU: Lothar Späth, Erwin Teufel, Günther Oettinger, Stefan Mappus. Diese Hegemonie hat 2011 ausgerechnet der Grüne Kretschmann gebrochen. Sein Bild hängt nicht an der Wand, er regiert ja noch. Am 9. August wird er 5204 Tage im Amt sein – länger als der bisherige Rekordhalter Teufel.