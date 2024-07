Baden-Württemberg:Risse in der grün-schwarzen Koalition

Es kommt sehr selten vor, dass sich Winfried Kretschmann öffentlich über seinen Koalitionspartner ärgert. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident hält nichts davon, Wähler mit internen Streitereien zu behelligen. Kretschmann regiert am liebsten still vor sich hin. Kritik an der CDU ? Höchstens hinter vorgehaltener Hand. Doch am Dienstag klang er anders, irgendwie verstimmt.

Es lief die Landespressekonferenz, die traditionelle wöchentliche Fragerunde im Bertha-Benz-Saal des Landtags. Es ging um den Wechsel eines Ministerpräsidenten innerhalb einer laufenden Legislatur – die Königsdisziplin der Machtsicherung, gerade erst vorbildlich praktiziert von der SPD in Rheinland-Pfalz, die Malu Dreyer durch ihren Sozialminister ersetzte. In Hessen löste 2022 Boris Rhein Amtsinhaber Volker Bouffier (CDU) ab – und gewann vom Amtsbonus beflügelt ein Jahr später die Wahl.

Werden aus konstruktiven Partnern nun Hauptgegner?

Für die Südwest-Grünen ist das allerdings ein kompliziertes Thema. Sie haben so lange die Frage erörtert, ob ein potenzieller Nachfolger Kretschmanns vor der Landtagswahl 2026 ins Amt gewählt werden sollte, bis die Christdemokraten sagten: nicht mit uns. Frage also an Kretschmann: Warum klappt in anderen Ländern, was in Baden-Württemberg nicht funktioniert? Das wüsste er auch gerne, sagte Kretschmann mit säuerlicher Miene. „Da müssen Sie die CDU fragen.“ Oha!

Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg galt lange als Hort politischer Stabilität. Ihre Protagonisten waren stolz darauf, als eine Art Gegenmodell zur streitsüchtigen Berliner Ampelregierung wahrgenommen zu werden. Als Beweis, dass Grüne und Christdemokraten nicht jene Hauptgegner sind, zu denen sie mal der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erklärt hat – sondern konstruktive Partner, die effektiv das Klima schützen, ohne gleichzeitig Wirtschaft und Bevölkerung zu überfordern. Doch wenn der Eindruck nicht täuscht, bröckelt da gerade etwas.

Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Die Grünen hängen im Dauertief fest, laut Umfragen zwischen 19 und 22 Prozent. Die CDU hingegen ist so stark wie lange nicht mehr, Demoskopen sehen sie bei mindestens 30 Prozent. Und so geht es eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl nicht nur unterschwellig um die Frage, wer nun eigentlich entscheidet, wo es lang geht: die schwächelnden Grünen und ihr Ministerpräsident, beliebt im Volk, aber eben auf den letzten Metern seiner langen Karriere? Oder die vor Kraft strotzende CDU und ihr junger Vorsitzender Manuel Hagel, der bereits Anspruch auf das Erbe Kretschmanns erhoben hat?

Gegenseitige Blockaden

Es wäre sicher übertrieben, von einer Regierungskrise zu reden, es ist Stuttgart, nicht Berlin. Grüne und Christdemokraten beschimpfen sich nicht auf offener Bühne. Doch erste Risse sind unübersehbar. Man muss im Landtag wirklich nicht lange suchen, bis man lästerwillige Abgeordnete findet.

Die Christdemokraten würden schon über die Möblierung der Dienstzimmer in der Villa Reitzenstein, dem Regierungssitz, nachdenken, ätzt eine Grüne. Von „schlechtem Stil“ ist die Rede, sogar von „Arroganz“. Ein Vorwurf, den Christdemokraten empört zurückweisen: Die Grünen verwechselten da wohl Arroganz mit gesundem Selbstbewusstsein. Es müsse sich eben in einer Koalition bemerkbar machen, wenn der Juniorpartner in Umfragen mehr als zehn Punkte vorne liege. „Die Zeiten haben sich geändert“, sagt ein hochzufriedener CDU-Stratege.

Zu besonders produktivem Regierungshandeln führen die atmosphärischen Spannungen eher nicht. Die Grünen blockieren seit einem Jahr den Entwurf für die Landesbauordnung aus dem CDU-geführten Bauministerium. Die Christdemokraten revanchieren sich, indem sie beim Mobilitätsgesetz – einem Prestigeprojekt der Grünen – massive Bedenken anmelden.

Nach langem Ringen, und weil sich in beiden Parteien wohl die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass von so offensichtlicher Arbeitsverweigerung niemand profitiert, sollen die Vorhaben nun doch noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Aber danach, so ist zu hören, dürfe man keine Großtaten mehr erwarten.

Mit dem Thema Klimaschutz lassen sich derzeit keine Wahlen gewinnen

Wie sehr sich die Tonlage geändert hat, zeigt ein kurzer Schwenk ins Frühjahr 2021. Die Grünen waren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit, 32,6 Prozent bei der Landtagswahl, und sie liebäugelten mit einem Wechsel des Koalitionspartners: weg von der CDU, hin zu SPD und FDP.

Es war eine Zeit, in der CDU-Abgeordnete panisch bei Journalisten anriefen, um Interviews anzubieten, die vor allem Unterwerfungsgesten waren: Am Puls der Zeit seien die Grünen, hieß es, da müsse sich die CDU selbstverständlich bewegen. Der Koalitionsvertrag geriet dann auch zu einer Art grünem Wunschzettel: Mobilitätsgarantie, Windräder, Artenschutz – die CDU unterschrieb alles. Hauptsache, sie durfte noch mitregieren.

Gut drei Jahre später ist das Thema Klimaschutz keines mehr, mit dem sich Wahlen gewinnen lassen. Von Artenschutz ist in der Südwest-CDU nicht mehr die Rede, sondern davon, das Verbrenner-Aus zu kippen. „Die Technologie der Zukunft braucht Anreize, keine Verbote“, sagte Hagel zu Jahresbeginn. Nun wird über die Zukunft des Verbrenners nicht in Stuttgart entschieden, aber eine Provokation ist die Debatte allemal. Kretschmann ist darüber „sehr unglücklich“, wie er diese Woche sagte. Die Diskussion führe „zur Verunsicherung der Leute, zur Verunsicherung der Unternehmen, die da investieren.“

Für den 76-Jährigen muss sich die Episode anfühlen wie eine bittere Pointe: dass jetzt, gegen Ende seiner Amtszeit, alte ideologische Konflikte wieder aufbrechen, die er doch befriedet zu haben glaubte. Die Verbindung von Grünen und Konservativen, sie war stets Kretschmanns favorisiertes Modell. Ob sie Bestand hat, wenn er abtritt, ist zweifelhafter denn je.

Der CDU-Vorsitzende und der FPD-Chef demonstrieren bereits große Harmonie

Die Strategen der CDU planen die Zukunft recht offensiv ohne die Grünen. Vertreter von SPD und FDP berichten, sie könnten sich vor Gesprächsangeboten kaum retten. Und schon länger staunen Beobachter über die Annäherung von Hagel, dem CDU-Hoffnungsträger, und FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke. Vor einem Jahr bestiegen sie mit Wanderrucksäcken den Kupferhammer bei Pforzheim – und sorgten dafür, dass von diesem Ausflug auch alle erfuhren. Und auch in diesen Sommertagen geben sie bei gemeinsamen Auftritten ein so vertrauliches Bild ab, dass die Konkurrenz schon spottet: Zur vollkommenen Harmonie fehle nur noch ein Streichquartett.

Bei den Grünen hingegen wächst nicht nur der Frust mit dem Koalitionspartner, sondern auch über den mangelnden Kampfgeist der eigenen Anführer. Ein Abgeordneter beklagt, eine „gewisse Lust, es sich in der Defensive einzurichten“. Wie könne es denn sein, dass die CDU bestimmt, ob die Grünen während der Legislatur einen Nachfolger einsetzen oder nicht?

Einigkeit herrscht immerhin dahin gehend, dass nach der Sommerpause etwas passieren muss. Dann wird, davon gehen alle aus, Cem Özdemir endlich verkünden, er werde die Grünen in den Landtagswahlkampf führen.

Für die Partei bedeutet das eine Chance, in die Offensive zu kommen. Für die Funktionsfähigkeit der grün-schwarzen Koalition bedeutet das allerdings vor allem: zusätzlichen Stress. Manche sagen: Dann beginnt der Wahlkampf.