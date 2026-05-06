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Baden-WürttembergDas steht im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU

Lesezeit: 3 Min.

Manuel Hagel (CDU, links) und Cem Özdemir (Grüne) stellen am Mittwoch in Stuttgart ihren Koalitionsvertrag vor.
Manuel Hagel (CDU, links) und Cem Özdemir (Grüne) stellen am Mittwoch in Stuttgart ihren Koalitionsvertrag vor. THOMAS KIENZLE/AFP

2021 war der Klimaschutz das zentrale Anliegen von Grünen und CDU. In der neuen Regierung des designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir hat die Wirtschaft Priorität.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Cem Özdemir und Manuel Hagel suchen an diesem Mittwoch oft Blickkontakt. Der designierte grüne Ministerpräsident Özdemir und sein künftiger Vize-Regierungschef von der CDU stehen am Mittag vor der Presse, um ihren Koalitionsvertrag zu präsentieren. Als Özdemir von einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ spricht, nickt Hagel. Und als der CDU-Politiker sagt, die gemeinsame Regierung wolle „empathisch“ Politik machen, schaut Özdemir zu Hagel, mit einem Lächeln im Gesicht.

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