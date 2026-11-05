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Die schwäbische Hausfrau genießt in Baden-Württemberg einen ausgezeichneten Ruf. Sie gibt nicht mehr aus, als sie einnimmt, und legt für schlechte Zeiten etwas zurück. Dieses Bild verbindet man mit der Metapher, die auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel gern nutzte. Nur sind die schlechten Zeiten inzwischen auch im Südwesten angekommen. Die Rücklagen, sie werden nun gebraucht.

Dabei nimmt das Land laut der jüngsten Steuerschätzung sogar mehr ein als erwartet. Trotzdem ist der finanzielle Spielraum jetzt noch geringer. Der Grund ist eine Feinheit der Schuldenbremse, die sich möglicherweise auch der schwäbischen Hausfrau Merkel'scher Prägung nicht sofort erschließen würde: Weil die Wirtschaft besser läuft, darf – vereinfacht gesagt – das Land weniger neue Schulden machen. Und dieses Weniger fällt größer aus als das Mehr bei den Steuereinnahmen. So wird aus einem finanziellen Zugewinn unter dem Strich ein Minus. Soll noch einer sagen, Haushaltsführung sei einfach.

Der Haushalt für 2027, über den der Landtag in dieser Woche debattiert hat, ist dabei noch vergleichsweise komfortabel. Die Koalition verteilt zusätzliche Gelder, vor allem an die klammen Kommunen. Allerdings werden dafür auch Überschüsse aus den Vorjahren eingesetzt, die Vorsorge für künftige Beamtenpensionen gekürzt und sogar Erträge aus dem Pensionsvermögen verwendet. Man gibt also mehr aus, als man einnimmt.

Reserven aber lassen sich nur einmal ausgeben

Zugleich hat der grüne Ministerpräsident Cem Özdemir bereits eine deutliche Warnung ausgesprochen: Die Schwierigkeiten bei der Aufstellung dieses Haushalts seien nur „ein laues Lüftlein im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht“. Sollte sich die wirtschaftliche Lage nicht dramatisch verbessern, drohten ab 2028 „drastische Einschnitte“.

Die Reserven aber lassen sich nur einmal ausgeben. Damit steckt Grün-Schwarz in einer doppelten politischen Falle. Einerseits haben sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag verpflichtet, auf die sogenannte Strukturkomponente der Schuldenbremse zu verzichten. Diese erlaubt den Ländern eine begrenzte Neuverschuldung auch unabhängig von der Konjunkturlage. Rund zwei Milliarden Euro zusätzliche Kredite wären damit jährlich möglich. Doch ein Kurswechsel könnte als Eingeständnis verstanden werden, dass die eigenen Vorsätze der Realität nicht standhalten.

Andererseits ist Sparen nur dann populär, wenn es abstrakt bleibt. Sobald die eigene Kita teurer wird oder der Bus seltener fährt, kommt schnell Kritik auf. Ohnehin klagen viele Menschen über hohe Mieten und gestiegene Lebensmittelpreise. Eine Regierung, die darauf vor allem mit Sparappellen reagiert, könnte ein politisches Problem bekommen.

Neue Schulden lösen keine strukturellen Schieflagen. Aber auch eisernes Sparen hat einen Preis. Gut möglich also, dass selbst im Mutterland der schwäbischen Hausfrau bald neu gerechnet wird. Die ist schließlich keine Ideologin. Wenn das Dach undicht ist, wartet sie nicht, bis das Wohnzimmer unter Wasser steht. Sie lässt es reparieren. Notfalls auf Kredit.

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