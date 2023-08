Nach Kritik an der Zustimmung einiger Grüner im Gemeinderat im baden-württembergischen Backnang im Herbst für einen Antrag der AfD-Fraktion haben die Partei und die Fraktion eine Lösung für den Umgang mit der extrem rechten Partei gefunden. "Es gibt eine Einigung unter Kreisvorstand, Ortsvorstand und auch der Gemeinderatsfraktion, dass sich so etwas nicht wiederholen wird", sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang bei RTL. Sie habe Kontakt zu den verantwortlichen Kommunalpolitikern gehabt. Bei "sinnvollen Anliegen" könne man selbst einen Antrag stellen, sagte Lang, in deren Wahlkreis Backnang liegt. Sie hatte den Vorfall zuvor im ARD-Sommerinterview verurteilt.