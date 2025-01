An schlechten Nachrichten mangelt es im Autoland Baden-Württemberg nicht. Die Stuttgarter Hersteller Mercedes-Benz und Porsche verkauften 2024 in China, dem weltweit wichtigsten Markt, weniger Autos als im Vorjahr. Zulieferer wie Bosch oder ZF Friedrichshafen kündigten Stellenstreichungen an. 2025 droht Baden-Württemberg das dritte Rezessionsjahr in Folge.