Von Max Ferstl, Roland Muschel, Stuttgart

Cem Ödzemir verspätet sich, das Flugzeug nach Stuttgart ist nicht rechtzeitig losgeflogen. Also tritt am Mittwochabend erst einmal Felix Brych auf die Bühne in der Zentrale von Südwestmetall, einem Unternehmerverband. Brych ist Deutschlands vermutlich bekanntester Schiedsrichter und als solcher spricht er über ein Thema, das sicher auch den Fußballfan Özdemir interessiert hätte: komplizierte Entscheidungen. 220 Entscheidungen müsse er in jedem Spiel treffen, sagt Brych, und zwar „in einem völlig instabilen Umfeld“. Der Druck des Stadions, die Schreie. All das müsse man ausblenden, sagt der Schiedsrichter, und sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Er empfiehlt einen „Tunnelblick“.