Die Ministerliste der neuen grün-roten Landesregierung Baden-Württembergs steht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte das Tableau der grünen Minister am Montag in der Sitzung der Grünen-Fraktion vor.

Kultusministerin wird wie erwartet die bisherige Staatsministerin Theresa Schopper. Die frühere bayerische Grünen-Chefin tritt die Nachfolge von Susanne Eisenmann an, die sich nach ihrem Scheitern als CDU-Spitzenkandidatin aus der Politik zurückziehen will. Der grüne Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz soll das Finanzministerium leiten. Neue Justizministerin wird die CDU-Abgeordnete Marion Gentges wird neue Justizministerin in Baden-Württemberg, wie aus der Liste der christdemokratischen Minister hervorgeht, die CDU-Landeschef Thomas Strobl stellte in seiner Fraktion präsentierte. Strobl selbst bleibt wie erwartet Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident.