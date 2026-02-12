Der SWR muss sein geplantes Triell zur Landtagswahl mit CDU, Grünen und AfD nicht erweitern. Die Südwest-FDP wollte sich in das Format einklagen - das Verwaltungsgericht Stuttgart wies aber mehrere Anträge des Landesverbands ab. Die FDP habe keinen Anspruch auf Teilnahme am SWR-TV-Triell, teilte das Gericht mit. Die Liberalen wollen Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Zu der Live-TV-Sondersendung, die am 24. Februar im SWR ausgestrahlt werden soll, sind die Spitzenkandidaten der absehbar stärksten landespolitischen Kräfte in Baden-Württemberg geladen: Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) und Markus Frohnmaier (AfD). Zwei Tage später sind beim SWR zu einer weiteren Sendung („Wahlarena“) Vertreter aller Parteien eingeladen, die bei der Landtagswahl am 8. März realistische Chancen auf den Einzug in den Landtag haben.