21. Dezember 2018, 20:01 Uhr Baden-Württemberg Drei Terrorverdächtige in Haft

Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler eine Kalaschnikow samt Munition. Zwei Männern und einer Frau wirft die Staatsanwaltschaft die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Nach Wohnungsdurchsuchungen wegen Terrorverdachts in Nordbaden sind zwei Männer und eine Frau in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitag mitteilten, stehen die drei im Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Außerdem wird gegen sie wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt.

Bereits am Mittwochabend waren vier Wohnungen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht worden. Dabei wurden die 39-Jährige und zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren festgenommen. Nun ordnete der zuständige Richter Untersuchungshaft an.

In einem Anwesen in Plankstadt bei Mannheim hatten Beamte eine Kalaschnikow samt Munition sichergestellt. Die vollautomatische Waffe fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Motiv für die potenziellen Taten ist nach Angaben vom Freitag unklar. Wie die Kriegswaffe beschafft wurde und wie sie verwendet werden sollte, werde ebenfalls noch ermittelt, hieß es.

Bereits gestern hieß es, dass kein Zusammenhang mit den Meldungen über mutmaßlichen Ausspähungen an Flughäfen bestehe. Diese haben sich inzwischen als falscher Alarm herausgestellt.