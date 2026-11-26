Regieren kann manchmal ziemlich einfach sein: Man lässt es schlicht sein. An diesem Dienstag jedenfalls fiel in Stuttgart die wöchentliche Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts aus. Ein ungewöhnlicher Vorgang, für den offiziell Termingründe angeführt wurden. Aus dem Maschinenraum der baden-württembergischen Ministerialverwaltung ist allerdings auch zu hören, dass es an entscheidungsreifen Vorlagen gemangelt habe.

Ein im Südwesten geradezu verstörender Gedanke: Wird da etwa an oberster Stelle nicht g'schafft?

Dabei muss eine ausgefallene Kabinettssitzung keine schlechte Nachricht sein. Die Regierung von Cem Özdemir will schließlich Bürokratie abbauen, nicht aufbauen. Da wäre es kontraproduktiv, jede Woche neue Gesetze und Verordnungen zu produzieren. Ohnehin ist die Vorstellung überholt, dass eine Regierung nur dann gute Politik macht, wenn sie ständig Neues verkündet und die nächste Reform der Schulstrukturen beschließt. Nicht jedes Problem erfordert ein neues Gesetz. Und nicht jedes Gesetz löst ein Problem. Manchmal wäre schon viel gewonnen, wenn bestehende Regeln funktionierten.

Problematisch wird es freilich, wenn es der Landesregierung nicht nur an entscheidungsreifen Vorlagen mangelt, sondern auch am Geld, um zentrale Versprechen einzulösen. Bereits der Haushalt für 2027 zwingt Grün-Schwarz zu finanzpolitischen Verrenkungen. In den beiden Folgejahren klaffen zwischen den erwarteten Einnahmen und den fortgeschriebenen Ausgaben Lücken in Milliardenhöhe. Mit homöopathischen Kürzungen der Förderprogramme und weniger Stellen in den Regierungspräsidien sind sie nicht zu schließen.

Anders ausgedrückt: Özdemir und seinem Vize Manuel Hagel könnte noch ein kleiner Merz-Moment bevorstehen.

Friedrich Merz hatte vor der Bundestagswahl eine strikte Begrenzung der Schulden versprochen – und vereinbarte kurz nach der Wahl mit der SPD ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro. Das erleichterte ihm die Regierungsbildung, kostete ihn aber Glaubwürdigkeit. Auch Grün-Schwarz hat sich festgelegt: Auf die Nutzung der Strukturkomponente der Schuldenbremse, die den Ländern unabhängig von der Konjunktur in gewissem Rahmen Kredite erlaubt, will man in Stuttgart verzichten. So steht es im Koalitionsvertrag. Konkret heißt das: Die Landesregierung könnte etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich an Schulden aufnehmen, tut das aber nicht.

Mit dem Doppelhaushalt 2028/29 muss Grün-Schwarz im kommenden Jahr womöglich den ersten echten Sparhaushalt seit 2011 vorlegen. Die Koalition könnte dann vor einer unangenehmen Entscheidung stehen: Entweder kassiert sie ihr Schuldenversprechen, oder sie verabschiedet sich von zentralen Wahlversprechen wie dem beitragsfreien letzten Kitajahr oder dem kostenlosen Mittagessen an Brennpunktschulen.

An Themen für künftige Kabinettssitzungen dürfte es Özdemir und Hagel daher nicht mangeln.

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