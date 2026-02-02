Wie es für Politiker im Wahlkampf läuft, lässt sich daran erkennen, wie sie über Umfragen reden. Als Baden-Württembergs Grüne in allen Umfragen weit zurücklagen, betonte Cem Özdemir deren angeblich nicht vorhandene Aussagekraft. Fünf Wochen vor der Landtagswahl am 8. März klingt der grüne Spitzenkandidat anders: Die jüngste Erhebung sieht die Grünen leicht im Aufwind, bei 23 Prozent. Für Özdemir ist das jetzt „natürlich ein wichtiges Signal“. Auch wenn die CDU bei 29 Prozent liegt. Aber Özdemirs Mission, die Nachfolge von Winfried Kretschmann anzutreten, erscheint immerhin nicht mehr völlig aussichtslos.
Cem Özdemir in Baden-Württemberg„Die Bedingung für die Spitzenkandidatur war maximale Beinfreiheit“
Lesezeit: 6 Min.
Die Grünen wollen am 8. März ihr einziges Ministerpräsidenten-Amt verteidigen, obwohl in Umfragen die CDU vorne liegt. Spitzenkandidat Cem Özdemir zitiert lieber „gesunden Menschenverstand“ als das Parteiprogramm – und setzt auf Auftritte mit Boris Palmer.
Interview: Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
Landtagswahl Baden-Württemberg:„Wenn wir es falsch machen, droht uns das Schicksal von Detroit“
Das Autoland Baden-Württemberg steckt in der Krise, und in wenigen Wochen sind dort Landtagswahlen. In Umfragen führt die mitregierende CDU. Was will Spitzenkandidat Manuel Hagel anders machen? Und wie hält er es mit der AfD?
Lesen Sie mehr zum Thema