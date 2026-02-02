Wie es für Politiker im Wahlkampf läuft, lässt sich daran erkennen, wie sie über Umfragen reden. Als Baden-Württembergs Grüne in allen Umfragen weit zurücklagen, betonte Cem Özdemir deren angeblich nicht vorhandene Aussagekraft. Fünf Wochen vor der Landtagswahl am 8. März klingt der grüne Spitzenkandidat anders: Die jüngste Erhebung sieht die Grünen leicht im Aufwind, bei 23 Prozent. Für Özdemir ist das jetzt „natürlich ein wichtiges Signal“. Auch wenn die CDU bei 29 Prozent liegt. Aber Özdemirs Mission, die Nachfolge von Winfried Kretschmann anzutreten, erscheint immerhin nicht mehr völlig aussichtslos.