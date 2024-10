Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat einen Landesverband in Baden-Württemberg gegründet. Geführt wird er von einer Doppelspitze: der Reutlinger Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti, die 2017 für die Linkspartei in den Bundestag einzog und vor knapp einem Jahr zum BSW wechselte sowie dem Mosbacher Hochschulprofessor Manfred Hentz. „Wir treten an, um die Politik in Deutschland zu verändern“, sagte Tatti bei der Versammlung. Als Themen der neuen Partei nannte sie unter anderem eine Aufarbeitung der Corona-Politik, die Ablehnung der Stationierung amerikanischer Raketen und hohe Lebensmittel- und Mietpreise. Das BSW hat im Südwesten nach eigenen Angaben rund 60 stimmberechtigte Mitglieder und 2200 registrierte Unterstützer ohne Mitgliedsrechte. Der neuen Landesverband ist der Partei zufolge der zwölfte bundesweit.