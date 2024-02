Im Streit um die Besetzung eines Gremiums der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg ist die AfD-Fraktion mit einer Klage vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert. Der Antrag werde zurückgewiesen, sagte Malte Graßhof, Präsident des Gerichts, am Montag. Die wiederholte Nichtwahl der AfD-Kandidaten für das Kuratorium der Landeszentrale durch den Landtag verletze nicht das Recht auf Gleichbehandlung der Fraktionen, sagte Graßhof. Geklagt hatte die AfD-Fraktion im Landtag, die seit langem versucht, einen Vertreter ins Kuratorium zu entsenden. Damit scheitert sie aber immer wieder. In der Verhandlung im November hatte die AfD argumentiert, durch die Ablehnung der Kandidaten werde ihr Recht auf Gleichbehandlung als parlamentarische Minderheit verletzt. Der Landtag wiederum vertrat den Standpunkt, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht für das Kuratorium gelte, da es sich um ein außerparlamentarisches Gremium handle.