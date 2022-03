Baden-Baden ist in Russland die bekannteste deutsche Stadt nach Berlin. Fast überall findet man Zeichen der Verbundenheit wie diesen Wandteller in der Pension Eden.

Von Roman Deininger, Baden-Baden

Es mangelt an nichts in der Lichtentaler Allee zu Baden-Baden, nicht an Schönheit, aber gewiss auch nicht an Ordnung. Rad fahren, Musik hören, im Gras sitzen, alles brandgefährliche Umtriebe, bei denen man hier nicht auf Toleranz hoffen darf. Und eben weil alles so vortrefflich geregelt ist im prächtigsten Grünstreifen der Republik, fragt sich der Besucher, ob es etwa auch Vorschrift ist, dass sämtliche Hunde, deren Fell es irgendwie hergibt, ein Schleifchen im Haar tragen müssen. Oder ob sich an diesem vielversprechenden Märzmorgen einfach alle freiwillig daran halten.