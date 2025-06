Vier Tage nach einem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde im Osten Brandenburgs ist die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Verdächtigen vorgegangen. Ermittler durchsuchten im Kreis Märkisch-Oderland seine Wohnräume und die seiner Eltern, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) mitteilte. Der Verdächtige ist offenbar der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen, er soll der Neonazi-Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ nahestehen. Am Sonntag hatte eine Gruppe teils vermummter Männer eine Kundgebung des Bündnisses „Bad Freienwalde ist bunt“ in der Kleinstadt attackiert. Die Polizei hatte von zehn bis 15 Angreifern gesprochen.