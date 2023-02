Ein ukrainischer Soldat in Bachmut. Von vielen wird Bachmut nur noch "der Fleischwolf" genannt, weil so viele Kämpfer sterben.

Von Nicolas Freund

Es scheint sehr ernst zu sein. Oleksander Syrskyj, Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, beschreibt die Lage in der heftig umkämpften Stadt Bachmut am Dienstag als "äußerst angespannt". Nachdem in den letzten Monaten vor allem frisch rekrutierte, schlecht ausgebildete und ausgerüstete russische Söldner der Gruppe Wagner in selbstmörderischen Angriffswellen auf die ukrainischen Stellungen gehetzt worden waren, sollen nun von russischer Seite erfahrenere und besser ausgestattete Truppen eingesetzt werden. Ziel sei es nach wie vor, die Stadt einzukreisen.