"Bachmut hält durch, trotz allem", sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. "Obwohl ein Großteil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden ist, wehren unsere Soldaten die anhaltenden russischen Vorstöße ab." Seit Monaten schon toben die derzeit heftigsten Gefechte des Krieges um die Stadt Bachmut an der Front im Donbass. Bilder und Videos zeigen Schützengräben und Stellungskämpfe wie im Ersten Weltkrieg. Die britische BBC war kürzlich mit einem Team vor Ort, im Hintergrund des Beitrags dröhnt konstant das Artilleriefeuer.

Trotz der schweren Gefechte leben noch immer Menschen in Bachmut, die nicht fliehen können oder wollen. Es gibt dort sogar eines der Hilfszentren, die errichtet wurden, um die Bevölkerung trotz der anhaltenden russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur mit Strom und Wärme zu versorgen.

Seit Monaten haben sich die Frontlinien kaum verändert. Sowohl die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte haben hier viele Befestigungen errichtet, und beiden Seiten fehlen derzeit die Mittel für erfolgreiche Angriffe. Die Verluste sind sehr groß, die russische Armee verlor zudem seit Beginn des Krieges viele Panzer und andere Angriffswaffen. Auch deshalb sollen in dem Gebiet Tausende Kämpfer der privaten russischen Söldnereinheit "Gruppe Wagner" im Einsatz sein.

Ein Einwohner von Bachmut sucht seinen Weg durch Panzersperren.

Die ukrainischen Truppen dagegen müssen viele ihrer Waffen wie Raketenwerfer oder Flugabwehrsysteme sehr gezielt und vorsichtig einsetzen, weil der Nachschub aus dem Westen noch immer zögerlich kommt, Munition und Ersatzteile sind oft knapp. Es ist möglich, dass die nun angekündigten Lieferungen von westlichen Panzern an der Front bei Bachmut eine Entscheidung zugunsten der Ukraine bewirken könnten.

Inzwischen scheinen sich die Gefechte aber teilweise einige Kilometer Richtung Norden zu verlagern in die Gegend um den Ort Soledar. In seiner Ansprache vom Sonntag sagte Selenskij auch: "Dies ist einer der blutigsten Orte an der Front." Zuletzt wurden kleinere Erfolge der Wagner-Söldner aus dieser Gegend gemeldet. Die Zerstörungen sollen hier noch schlimmer sein als in Bachmut.

Auch die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar schrieb auf Telegram, ein Grund für die Schwierigkeiten in der Region sei, dass die ukrainische Armee inzwischen zu großen Teilen nicht mehr aus Berufssoldaten, sondern aus zum Militärdienst eingezogenen Zivilisten bestehe. Für diese sei der Einsatz eine "äußerst schwierige moralische und physische Prüfung". Die Ukraine veröffentlicht keine offiziellen Zahlen ihrer Gefallenen und verwundeten Soldaten. Wenn in einem der am schwersten umkämpften Gebiete aber vor allem neue Rekruten zum Einsatz kommen, spricht das für hohe Verluste auch auf ukrainischer Seite.

In der Minenregion soll "ein Netzwerk unterirdischer Städte" sein

Ein Grund für die Kämpfe bei Soledar sind die Versuche der russischen Armee, Bachmut einzukesseln und so die ukrainischen Streitkräfte dort zur Aufgabe zu zwingen. Ähnliches versuchten die russischen Truppen im vergangenen Sommer bereits bei Sjewerodonezk und Lyssytschansk. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sie mit dieser Strategie Erfolg haben werden, da die ukrainische Armee natürlich alles daran setzen wird, ein solches Szenario zu verhindern.

Das Zentrum Bachmuts ist längst völlig zerstört.

Einen anderen Grund für die heftigen Kämpfe um Bachmut und Soledar gab Jewgenij Prigoschin, der Chef der "Gruppe Wagner", auf Telegram an: Neben den guten Verteidigungsmöglichkeiten nannte er das Minensystem unter dieser Region "ein Netzwerk unterirdischer Städte", das seit dem Ersten Weltkrieg militärisch genutzt worden sei. In den nach seinen Angaben 80 bis 100 Meter tiefen Schächten ließen sich nicht nur Soldaten, sondern auch ganze Panzer verstecken und bewegen.

Eine Eroberung wäre für Russland vor allem ein symbolischer Sieg

Für die russischen Streitkräfte, die unter ständigem Beschuss durch die Himars-Raketenwerfer der ukrainischen Armee stehen, wäre das ein wertvoller Rückzugsort. Möglicherweise hat der Wagner-Chef aber auch einfach wirtschaftliches Interesse an den Minen: Die Söldner würden versuchen, die Salz- und Gipsminen in der Region unter ihre Kontrolle zu bekommen, um sie selbst auszubeuten, wie ein Sprecher des Weißen Hauses in den USA am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Die Aussichten auf eine Eroberung der Minen und des Tunnelsystems könnten aber auch einfach eine vorgeschobene Begründung für die monatelangen, erfolglosen Kämpfe sein. Denn in Russland wächst die Kritik an dem Einsatz, in dem viele Soldaten für ein strategisch wenig wertvolles Ziel geopfert wurden. Inzwischen wäre eine Eroberung der Region durch die russische Armee in erster Linie ein symbolischer Sieg.