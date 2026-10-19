Darf das Bundesamt für Migration einem Säugling die Abschiebung ohne Eltern androhen? Experten machen für die Konfusion auch die neue EU-Migrationsreform verantwortlich.

Die Schlagzeile ließ aufhorchen. „Gericht stoppt drohende Abschiebung von Baby“, meldeten in der vergangenen Woche mehrere Medien, auch die Süddeutsche Zeitung. Dass ein drei Monate altes Kind nicht von den Eltern getrennt werden könne, liege auf der Hand, heißt es in einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. Mit ihrer Entscheidung haben sie eine sogenannte Abschiebungsandrohung gegen das Kind vorerst ausgesetzt. Die hatte zuvor das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erlassen.