Bauarbeiter versammelten sich im Dezember nahe dem nicht ganz fertigen Ram-Tempel. Am Montag soll er eingeweiht werden.

Indiens Premier Narendra Modi weiht am Montag in Ayodhya ein neu errichtetes Hindu-Heiligtum ein. Über einen Triumph vor der Wahl und einen zerplatzten Traum der indischen Gründungsväter.

Von Arne Perras

Die Sehnsucht nach dem Göttlichen ist in Indien groß. Und jene Kräfte, die religiöse Gefühle kapern für ihre Zwecke, wissen, welche Macht ihnen das verleihen kann. Noch dazu, wenn der Glaube dazu dient, Gefolgschaft unter mehr als einer Milliarde Menschen zu mobilisieren. So viele Hindus leben in Indien, sie machen 80 Prozent der gesamten Bevölkerung aus.