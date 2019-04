14. April 2019, 18:05 Uhr Autovermietung Leere Versprechen

Dexcar aus Essen lockte Zehntausende Kunden mit Mietwägen fast zum Nulltarif. In Deutschland, Österreich und Italien laufen Ermittlungen. Es könnte sich um den größten Mietwagen-Betrug in Europa handeln.

Von Uwe Ritzer, Ulrike Sauer und Georg Wellmann

Natürlich hat er sich gefragt, wie das funktionieren soll: Zwei Jahre lang ein nagelneues Auto fahren, fast umsonst. Wie sich das rechnet und wer bezahlt, denn irgendjemand zahlt am Ende schließlich immer. Also ist Christoph Schwarze, 71, eines Abends fast 200 Kilometer weit gefahren, um sich einen Vortrag über die Firma Dexcar Autovermietung GmbH aus Essen und deren scheinbar bahnbrechendes Geschäftsmodell anzuhören. Am nächsten Tag überwies er Dexcar 547 Euro für einen Kleinwagen. Später ist Schwarze auch noch eigens nach ...