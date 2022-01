Eine Krankenschwester bereitet in einer Arztpraxis in einem Randbezirk von Havanna die Impfung einer Kubanerin mit dem Vakzin Abdala vor.

Von T. Avenarius, Istanbul, S. Bigalke, Moskau, C. Gurk, Buenos Aires, und M. Schwinn

Turkovac, Abdala, Butanvac: In Deutschland haben die meisten diese Namen noch nie gehört, in anderen Nationen stehen sie für Geld und Macht - und für die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Turkovac, Abdala, Butanvac, das sind Impfstoffe gegen Covid-19, entwickelt und produziert in der Türkei, in Kuba und Brasilien. Warum gehen einige Länder diesen beschwerlichen Weg der Eigenentwicklung, obwohl es auf dem internationalen Markt längst Impfstoffe gibt, die sich wissenschaftlich als sehr sicher und wirksam herausgestellt haben?