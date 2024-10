Rezension von Viola Schenz

Im Herbst 2023 stritten die Europäische Union und der US-Kongress über die Unterstützung der Ukraine. Hier wie dort blockierte eine Minderheit mit guten Beziehungen zu Russland weitere Finanz- und Militärhilfen – Anhänger des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und Trump-hörige republikanische Abgeordnete. Die von Iran hochgerüstete Hamas verübte ihren brutalen Terrorangriff auf Israel. Die ebenfalls Iran-treuen Huthi-Rebellen in Jemen feuerten auf Frachtschiffe im Roten Meer. Der aserbaidschanische Diktator Ilham Alijew eroberte mit Segen und Kampfdrohnen aus der Türkei die Region Bergkarabach und vertrieb die 100 000 dort lebenden Armenier. Im Frühjahr 2024 flogen chinesische Hacker auf, die in die Computer des britischen Parlaments eingedrungen waren. In Brüssel, Warschau und Prag wurde eine russische Kampagne aufgedeckt, die auf die Europawahlen einwirken sollte. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro kündigte die Besetzung einer Provinz im Nachbarstaat Guyana an. Derweil strömten Hunderttausende wegen seiner inkompetenten Gewaltherrschaft verarmte Venezolaner gen USA, was dort Überfremdungsängste hochkochen ließ und Donald Trump, der im Ukrainekrieg mit Putin sympathisiert, Zulauf bescherte.