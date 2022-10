In China haben die Deutschen über Jahrzehnte viel Geld verdient mit ihren Autos. Jetzt kommen die Chinesen und wollen viel Geld mit ihren Autos in Deutschland verdienen. Der Versuch eines Überholmanövers.

Von Max Hägler und Florian Müller

Wie bitte, er kommt den ganzen Weg aus China nach München, seine erste Auslandsreise seit Corona, geht aufs Oktoberfest und hat keine Lederhose an? William Li schüttelt den Kopf. Nein, sagt er, "wegen des engen Terminplans" habe er sich nicht umziehen können. Aber gut war es trotzdem. Auf dem Handy das Selfie vom Vorabend: Er steht da mit Kollegen, vor Tausenden blinkenden Lichtern. In Windjacke. Nur mal schnell hin, nicht zu viel Ablenkung, es wartet ja einiges an Arbeit. Er will schließlich Europa erobern.