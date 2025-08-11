Natürlich will sie zurück in die Ukraine, da ist ihre Heimat. Auch wenn die Stadt Sumy, wo sie mit ihren beiden Töchtern lebt, nur etwa 20 Kilometer hinter der Front liegt. Aber jetzt ist Inna Bezveselna in Eckernförde an der Ostsee und genießt vor allem eines: Dass sie hier die Nächte durchschlafen können. Das können sie in Sumy seit Jahren nicht mehr.
Hilfsprojekt für ukrainische FamilienEine Auszeit vom Krieg – in Eckernförde
Lesezeit: 4 Min.
Was sie in Erinnerung behalten? Dass die Menschen „Moin“ sagen, gut und lustig sind. Ukrainische Kriegswitwen und ihre Kinder haben zwei Wochen Urlaub an der Ostsee gemacht.
Von Jana Stegemann, Eckernförde
Die Welt 2035 – Wie leben wir in zehn Jahren?:„Wenn es zum Krieg kommt, dann eher vor 2035“
Litauens Ex-Außenminister Landsbergis prophezeit: Wenn Russland die Ukraine unterwirft, bevor Europa aufgerüstet hat, könnte Putin ein baltisches Land angreifen. Das kritische Zeitfenster: drei bis fünf Jahre ab jetzt. Der Hoffnungsfaktor: Deutschland.
Lesen Sie mehr zum Thema