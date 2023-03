Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel soll am 17. April die höchste Stufe des Bundesverdienstkreuzes erhalten. Wie das Magazin Stern am Dienstag weiter meldete, sind zur Auszeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch Merkels Ehemann Joachim Sauer sowie frühere Minister und Ministerinnen eingeladen. Dazu gehören etwa Thomas de Maiziere, Peter Altmaier, Helge Braun sowie Annette Schavan. Das "Großkreuz in besonderer Ausfertigung" erhielten demnach vor Merkel nur die CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und Helmut Kohl (1998). Das Bundespräsidialamt bestätigte den Bericht am Nachmittag.