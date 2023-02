Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, wird mit dem Ludwig-Börne-Preis 2023 geehrt. Die Auszeichnung soll ihm am 11. Juni in der Frankfurter Paulskirche verliehen werden. Als diesjährige Preisrichter amtierte Jürgen Kaube, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dieser begründete seine Entscheidung für Habeck unter anderem so: "In den Zwängen der Politik erkämpft er sich auf beeindruckende Weise Freiräume durch Nachdenklichkeit."