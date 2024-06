Der kolumbianische Verband für traditionelle Fischerei, Umweltschutz und Tourismus wird am Dienstag mit dem Amnesty-Menschenrechtspreis 2024 ausgezeichnet. Der Verband setze sich seit 2019 für den Schutz der Flüsse und Feuchtgebiete in der Region ein, erklärte Amnesty in Berlin zur Begründung. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und wird im Maxim-Gorki-Theater in Berlin überreicht. Die Aktivisten würden bedroht, tätlich angegriffen und als Mitglieder bewaffneter Gruppen diffamiert.Mit dem Menschenrechtspreis zeichnet die deutsche Amnesty-Sektion alle zwei Jahre Persönlichkeiten und Organisationen aus, die sich unter schwierigen Bedingungen für die Menschenrechte einsetzen.