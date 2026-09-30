Der Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr an Initiativen und Persönlichkeiten aus Pakistan, dem südlichen Afrika, Georgien und den USA. Das gab die Right Livelihood Stiftung, die die Preise verleiht, am Mittwoch in Stockholm bekannt. Sie ehrt 2026 die pakistanische Menschenrechtsanwältin Jalila Haider, die Frauengruppe „Rural Women’s Assembly“ aus elf Staaten des südlichen Afrikas, die georgischen Vereinigung von Menschenrechtsanwälten „Young Lawyers’ Association“ sowie die äthiopisch-US-amerikanische KI-Forscherin Timnit Gebru.

Die 38-jährige Menschenrechtsanwältin Haider wird für ihre Arbeit zum Wohle von gefährdeten Frauen in Pakistan ausgezeichnet: Als Mitbegründerin der Organisation „Women's Democratic Front“ habe sie trotz Verhaftungen und Morddrohungen hunderte Frauen vor staatlicher Verfolgung geschützt, begründete das Komitee die Entscheidung.



Aus dem südlichen Afrika erhält die länderübergreifende Frauenorganisation „Rural Women's Assembly“ den Preis für ihre Arbeit zu Landwirtschaft. Über 178.000 Bäuerinnen seien Teil der Organisation, die Saatgut vervielfältigt und dieses vor der Kommerzialisierung schützt. Ausgezeichnet wird zudem die georgische Anwaltsvereinigung „Georgian Young Lawyers’ Association“, die Demokratie und Bürgerrechte im Kontext autokratischer Tendenzen verteidigt. Die in Äthiopien geborene Technikforscherin Gebru wird für ihren Einsatz im Kampf gegen Machtkonzentrationen bei großen Techkonzernen der künstlichen Intelligenz geehrt. Wegen ihrer öffentlichen Warnung vor Risiken von künstlicher Intelligenz (KI) war Gebru 2020 von Google entlassen worden und forscht seitdem über Alternativen zu weitverbreiteten KI-Modellen. Der Alternative Nobelpreis wird seit 1980 jährlich verliehen. Zur Höhe des Preisgeldes machte die Stiftung keine Angaben. Offiziell heißt die Auszeichnung „Right Livelihood Award“, übersetzt etwa „Preis für die richtige Lebensweise“.