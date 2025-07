Die Zahl der Studierenden in Deutschland, die sich über einen Studienkredit finanzieren, hat im vergangenen Jahr einen erneuten Tiefstand erreicht. 2024 wurden 12 965 Neuverträge für einen Studienkredit oder Bildungsfonds abgeschlossen, das sind rund 3600 weniger als im Vorjahr, wie der am Montag veröffentlichte Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh zeigt. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2024 sei die Zahl der neu abgeschlossenen Studienkredite um 78 Prozent gesunken.Ein Hauptgrund sind laut CHE unattraktive Konditionen und hohe Zinssätze beim KfW-Studienkredit. Der CHE-Experte für Studienfinanzierung, Ulrich Müller, sieht dringenden Handlungsbedarf seitens der Regierung, dem Bedeutungsverlust des staatlichen Studienkredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entgegenzuwirken. Aktuell erhielten nur noch rund 29 000 Studierende Geld aus einem KfW-Studienkredit.Im Vergleich mit anderen staatlichen Instrumenten der Studienfinanzierung wie den Begabtenförderwerken, dem Deutschlandstipendium oder dem Bafög sei der KfW-Studienkredit damit mittlerweile Schlusslicht.