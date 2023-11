5,5 Millionen Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr aus Geldnot in einer nur unzureichend geheizten Wohnung gelebt. Das sei ein Anteil von 6,6 Prozent an der Gesamtbevölkerung, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Der Bevölkerungsanteil habe sich im Vergleich zum Jahr 2021 verdoppelt: Damals konnten sich 3,3 Prozent keine ausreichend geheizte Wohnung leisten. Als Grund für die Verdoppelung binnen eines Jahres nannte die Statistikbehörde vor allem die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Besonders betroffen waren demnach Alleinerziehende. EU-weit gab knapp jeder zehnte Einwohner (9,3 Prozent) an, sich eine warme Wohnung nicht leisten zu können.