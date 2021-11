Die Namen von 56 deutschen Diplomaten, die den Nazis zum Opfer fielen, in Messing graviert: der Künstler Gunter Demnig beim Verlegen seiner "Stolpersteine" am Ort des früheren Auswärtigen Amts in Berlin.

In Berlin ehren Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes am früheren Amtssitz der Behörde Kollegen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Brauner Sand liegt auf den Pflastersteinen des Gehwegs in der Wilhelmstraße im Berliner Bezirk Mitte. Ein grauer Plattenbau aus Waschbeton steht heute hier, wo von 1870 bis 1945 das Auswärtige Amt seinen Dienstsitz hatte. Unter dem Sand verborgen liegen 56 Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig. Seit 1996 verlegt er die kleinen Messingplatten zum Andenken an Verfolgte, die Opfer der Nationalsozialisten waren.

Normalerweise erinnern sie vor den letzten Wohnhäusern mit den Lebensdaten der Menschen an deren individuelle Schicksale. In diesem Fall willigte Demnig ein, exemplarisch der Beschäftigten des Auswärtigen Amtes zu gedenken, die von den Nationalsozialisten wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, Abstammung, politischen Haltung, sexuellen Orientierung oder Weltanschauung aus dem Dienst verstoßen und verfolgt wurden.

Ausgangpunkt für die ehrenamtliche Initiative von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes war ein Artikel zum 150-jährigen Bestehen des Amtes, in dem das Politische Archiv und der historische Dienst das Schicksal des Diplomaten Friedrich Leyden geschildert hatten. Ihn hatten die Nazis schon 1933 aus dem Dienst entfernt. 1943 wurde er von Amsterdam in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo ihn die Nazis im Januar 1944 ermordeten.

"Wir machen das als Beschäftigte des Auswärtigen Amts für frühere Kollegen, die als Jüdinnen und Juden oder Widerstandsaktive verfolgt, einige auch ermordet wurden", sagte Initiator Aron Mir Haschemi. Etwa zwei Drittel der Verfolgten, deren Biografien für das Projekt recherchiert wurden, verfolgten die Nazis aus antisemitischen Gründen, wobei sich nur eine Minderheit zum jüdischen Glauben bekannte.

Zwar hatte das Auswärtige Amt die Rolle der Behörde im Unrechtssystem des Nationalsozialismus von einer Historikerkommission aufarbeiten lassen - nicht aber das Schicksal von Beschäftigten, die selbst Opfer von Verfolgung wurden. Über einen Aufruf fanden sich vor drei Jahren daraufhin etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, die ehrenamtlich weitere Fälle von Kolleginnen und Kollegen recherchierten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

"Das gesamte Spektrum von Zustimmung, Opportunismus, Mitläufertum und Gleichgültigkeit"

Insgesamt konnten sie 56 ehemalige Angehörige des Auswärtigen Amtes identifizieren - und teil auch noch lebende Angehörige ausfindig machen. Mit ganz wenigen Ausnahmen handelt es sich um Diplomaten, die eine Laufbahn vergleichbar mit dem heutigen Höheren Dienst eingeschlagen hatten. Deren Personalakten blieben im Zweiten Weltkrieg anders als bei anderen Beschäftigten weitgehend erhalten und stehen damit der Forschung offen. Ilse Stöbe, die das Auswärtige Amt bereits im Jahr 2014 als Widerstandskämpferin geehrt hat, ist die einzige Frau in der Gruppe.

Staatssekretär Miguel Berger sagte, im Nationalsozialismus habe es auch im Auswärtigen Amt "das gesamte Spektrum von Zustimmung, Opportunismus, Mitläufertum und Gleichgültigkeit" gegeben. Ihre Weltläufigkeit habe die Diplomaten nicht davon abgehalten, der Diktatur zu dienen. Die Stolpersteine seien auch Teil der "Mahnung wachsam zu bleiben "gegen die Zunahme von Antisemitismus und Rassismus".

Mehrere Dutzend Familienangehörige, waren nach Berlin gekommen, viele von ihnen aus dem Ausland, um an der Ehrung ihrer Vorfahren und der Verlegung der Stolpersteine teilzunehmen. Cecilia Gräfin von Bernstorff erinnerte an deren Lebensträume, die die Nazis zerstörten, an das Unrecht und das Leid, das ihnen zugefügt wurde, aber auch an den Mut und die Zivilcourage - etliche der verfolgten Diplomaten gehörten dem aktiven Widerstand an, so auch ihr Vorfahre, Albrecht Graf von Bernstorff. Ihn ermordeten die Nazis nur eine Woche vor dem Fall Berlins und der nachfolgenden Kapitulation des Deutschen Reiches.

Gunter Demnig gießt Wasser auf die Stolpersteine, der Sand setzt sich in die Fugen. Vorsichtig wischt er jede einzelne der Messingplatten sauber. Angehörige legen Blumen nieder. Sie werden verwelken. Aber dieser Ort der Erinnerung und des Gedenkens bleibt. Passanten werden darüber stolpern.