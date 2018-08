21. August 2018, 18:45 Uhr Australien "Tödlich verwundet"

Premier Turnbull übersteht eine Vertrauensfrage, doch der Rückhalt für Australiens Regierungschef schwindet.

Von Jan Bielicki

Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hat eine parteiinterne Revolte nur knapp überstanden. Bei einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der Liberalen - und damit auch das Amt des Premierministers - setzte sich der 63-Jährige am Dienstag in Canberra mit Mühe gegen seinen bisherigen Innenminister Peter Dutton durch. Für Turnbull, der das Vertrauensvotum in seiner Fraktion selbst beantragt hatte, stimmten 48 Abgeordnete, sein Rivale Dutton bekam 35 Stimmen. Dutton trat nach der Abstimmungsniederlage von seinem Ministeramt zurück.

Der offenkundig gewordene Mangel an Rückhalt in den eigenen Reihen lässt den Premierminister stark geschwächt in die letzten Monate vor der nächsten Wahl gehen. Bis spätestens Mai 2019 muss das Parlament neu gewählt werden. Turnbull, seit 2015 an der Spitze der national-liberalen Regierungskoalition, gilt jedoch als unpopulär. Seit Monaten liegt die Koalition in Umfragen hinter der oppositionellen Labor-Partei zurück. Das macht viele liberale Abgeordnete, die bei der Wahl ihren Sitz verlieren könnten, offenkundig nervös und heizt einen alten Konflikt zwischen Turnbulls moderatem Parteiflügel und dem konservativen Lager der Liberalen an.

Als Drahtzieher der innerparteilichen Opposition gilt Ex-Premier Tony Abbott, von Turnbull einst in einem ähnlichen Fraktionsaufstand aus dem Amt gejagt. Auf Druck der Parteirechten um Abbott und Dutton hatte der Premier erst in der vergangen Woche sein Vorhaben, mehr für den Klimaschutz zu tun, entscheidend abschwächen müssen. Wenige Stunden nach der Abstimmung in seiner Fraktion überstand Turnbull im Parlament ein von der Labor-Partei beantragtes Misstrauensvotum. Der öffentlich-rechtliche Sender ABC kommentierte, Turnbull sei dennoch "tödlich verwundet", seine Gegner witterten "Blut im Wasser". Seit 2007 hat kein australischer Premier eine volle Parlamentsperiode durchgehalten.