Australien will die Strafen für Technologiekonzerne verdoppeln, die sich nicht an das Verbot von sozialen Medien für Kinder halten. Die Höchststrafe für systematische Verstöße soll von 49,5 Millionen auf 99 Millionen australische Dollar (rund 68 Millionen US-Dollar) steigen, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Zudem soll die Regulierungsbehörde eSafety Commissioner mehr Befugnisse erhalten, um Informationen von den Unternehmen ⁠zu erzwingen.

Die Verschärfung ist eine Reaktion darauf, dass das vor sechs Monaten eingeführte Verbot für Nutzer unter 16 Jahren kaum Wirkung zeigt. „Es ist klar, dass die großen Tech-Konzerne nicht genug tun, um das Gesetz einzuhalten – ‌es sind immer noch zu viele Kinder in ‌den sozialen Medien“, sagte Premierminister Anthony Albanese. Kommunikationsministerin Anika Wells erklärte, die Plattformen wendeten „die üblichen Tricks der großen Tech-Konzerne an und tun nur das Nötigste, um den Vorschriften Genüge zu tun“. Die Regierung bekräftigte, dass die Behörde aktiv mögliche Verstöße durch fünf Plattformen untersucht: Instagram und Facebook von Meta, Youtube von Google, Snapchat von Snap und Tiktok.

Zahlreiche Studien belegen, dass die Alterskontrollen der Konzerne, wie ‌etwa die Aufforderung, ein Selfie aufzunehmen, von Kindern leicht umgangen werden können. Einer diese Woche im British Medical ‌Journal veröffentlichten Studie zufolge nutzten ‌drei Monate nach Inkrafttreten des Verbots immer noch 85 Prozent der Australier im Alter von zwölf bis 15 Jahren soziale Medien. Das Verbot in Australien wird von vielen Ländern, die ähnliche Regelungen anstreben, genau beobachtet. Grund sind Sorgen ‌um die Auswirkungen von sozialen Medien auf die psychische und physische Gesundheit von Jugendlichen.