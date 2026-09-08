Die Regierung von Anthony Albanese hat ein weiteres Gesetz auf den Weg gebracht, um Social-Media-Plattformen einzuhegen. Der Premier nennt es „sinnvoll, pragmatisch und praxisnah“.

Was will sie sehen – was der Algorithmus ihr reinspült oder was ihre Freunde so posten? Die Gesetzesinitative „My Feed, my Way“ soll diese Wahl überhaupt erst ermöglichen.

Australien scheint weit weg zu sein und ist doch ganz nah dran – an den Problemen, die auch Eltern in Deutschland haben. Zum Beispiel, dass sie ihren Kindern mit einem Smartphone den Zugang zu Gewaltdarstellungen, Hass, Mobbing und Pornografie in die Hand drücken, ob sie wollen oder nicht.