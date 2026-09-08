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Soziale MedienJetzt will Australien auch die über 16-Jährigen schützen

Lesezeit: 3 Min.

Was will sie sehen – was der Algorithmus ihr reinspült oder was ihre Freunde so posten? Die Gesetzesinitative „My Feed, my Way“ soll diese Wahl überhaupt erst ermöglichen.
Was will sie sehen – was der Algorithmus ihr reinspült oder was ihre Freunde so posten? Die Gesetzesinitative „My Feed, my Way“ soll diese Wahl überhaupt erst ermöglichen.
IMAGO/MASKOT

Die Regierung von Anthony Albanese hat ein weiteres Gesetz auf den Weg gebracht, um Social-Media-Plattformen einzuhegen. Der Premier nennt es „sinnvoll, pragmatisch und praxisnah“.

Von David Pfeifer, Tokio

SZ bei Google bevorzugen

Australien scheint weit weg zu sein und ist doch ganz nah dran – an den Problemen, die auch Eltern in Deutschland haben. Zum Beispiel, dass sie ihren Kindern mit einem Smartphone den Zugang zu Gewaltdarstellungen, Hass, Mobbing und Pornografie in die Hand drücken, ob sie wollen oder nicht.

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Das drohende Verbot der chinesischen Social-Media-Plattform treibt Nutzer in den USA zu anderen Apps. Doch auch die Zukunft einer der Lieblingsalternativen ist ungewiss.

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