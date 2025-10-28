Australien hat im Rahmen eines umstrittenen Abkommens mit der Verlegung von straffälligen Einwanderern in den pazifischen Inselstaat Nauru begonnen. Die erste Überstellung habe stattgefunden, sagte Australiens Innenminister Tony Burke am Dienstag dem Nachrichtenportal ABC. Medien gehen davon aus, dass insgesamt rund 350 Personen auf das Atoll gebracht werden. Viele der abgewiesenen Migranten seien wegen schwerer Verbrechen wie Körperverletzung, Drogenschmuggel und Mord verurteilt, hieß es. Das Abkommen zwischen Australien und Nauru sieht vor, dass die australische Regierung hohe Zahlungen an den Inselstaat leistet. Dafür erteilt Nauru langfristige Visa für die Abgeschobenen und die Erlaubnis, sich frei unter den 12 500 Einwohnern zu bewegen. Nach Angaben von ABC müsste Australien über die Laufzeit von 30 Jahren mehr als 2,5 Milliarden australische Dollar ausgeben, umgerechnet 1,4 Milliarden Euro; das entspräche 3,9 Millionen Euro pro Migrant.