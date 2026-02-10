Ein mehrtägiger Besuch des israelischen Präsidenten Izchak Herzog in Australien treibt in Sydney und anderen Städten Tausende Gegendemonstranten auf die Straße. Am Montag schlug eine Großkundgebung an der Sydney Town Hall in Gewalt um, als Behörden einen Marsch durch die Innenstadt untersagten. Das harte Durchgreifen der Einsatzkräfte sorgte für Wut und Entsetzen. Nach Polizeiangaben wurden knapp 30 Menschen festgenommen, darunter mehrere wegen Körperverletzung und Verstößen gegen Versammlungsauflagen. Die Polizei sprach von etwa 6.000 Teilnehmern, die Veranstalter von bis zu 30.000. Auch in Melbourne und Canberra gab es Protestaktionen. Kritiker werfen Israel in Bezug auf den Gaza-Krieg und die schwierige humanitäre Lage in dem Küstenstreifen Menschenrechtsverletzungen vor. Hintergrund der Proteste ist die Einladung Herzogs durch die australische Regierung nach dem antisemitischen Anschlag am Bondi Beach. Bei dem Terroranschlag an dem berühmten Strand in Sydney wurden am 14. Dezember 15 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Ein Vater und sein Sohn hatten das Feuer auf Besucher eines jüdischen Festes eröffnet.