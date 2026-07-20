Wie sehr sich die Narrative rund um die Welt gleichen, kann man an der australischen Politikerin Pauline Hanson studieren, die sich derzeit auf Europareise befindet. Hanson ist eine rechtsnationale Politikerin, die mit ihrer One Nation Party schon länger verspricht, die Privilegien der weißen Australier zu stärken. Neu ist, dass sie mit ihren Äußerungen, die früher noch Empörung ausgelöst haben, heute eine kritische Masse mobilisieren kann. Umfragen sehen sie mittlerweile bei 30 Prozent Wählerzustimmung und damit gleichauf mit der regierenden Labour-Partei von Premierminister Anthony Albanese.