Jubeln kann Anthony Albanese immer noch nicht besonders gut. Australiens Premierminister wirkte jedenfalls ein bisschen ungelenk, als er am Samstagabend die Bühne in der Zentrale seiner Labor-Partei in Sydney betrat, um deren deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl zu feiern. Er war sichtlich bewegt, aber die helle Freude stand nicht in seinem Gesicht. Außenministerin Penny Wong, die ihn angekündigt hatte, begrüßte er mit einem kurzen Handschlag. Die Lippen hatte er aufeinandergepresst, als er seinen Sohn Nathan und seine Verlobte Jodie Haydon bei den Händen fasste und ihre Arme in die Höhe riss. Die anderen strahlten, Anthony Albanese strahlte nicht. Als er am Rednerpult stand, musste er erst mal durchschnaufen. Dann sagte er: „Liebe australische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Euch als Premierminister zu dienen, ist die größte Ehre meines Lebens.“

Die Bodenständigkeit des Staatsmannes Anthony „Albo“ Albanese, 62, ist vermutlich ein Faktor gewesen bei dieser Wahl, die als krachender Schlag gegen Australiens Konservative endete. 18,1 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, über das neue Parlament für die nächsten drei Jahre abzustimmen. In Australien gilt eine Wahlpflicht, deshalb war die Beteiligung sehr hoch. Die Auszählung der Stimmen dauerte in der Nacht noch an, aber schon früh war klar, dass Labor seine Mehrheit von 2022 nicht nur verteidigen, sondern sogar ausbauen konnte. Und dass die sogenannte Coalition aus den Dauerpartnern Liberal Party und National Party viele Sitze verlieren würde. „Das ist ein Sieg für die Ewigkeit“, sagte Finanzminister Jim Chalmers im Sender ABC.

Man kann nicht sagen, dass alles geklappt hätte für Australien, seit Albanese vor drei Jahren den konservativen Premierminister Scott Morrison ablöste. Der teure Immobilienmarkt setzt Familien mehr denn je unter Druck. Die Fortschritte bei der Energiewende sind schleppend. Das Referendum für ein festes Ureinwohner-Gremium im Parlament scheiterte 2023 kläglich. Aber Albo blieb eben Albo. Er stand zu seinen Niederlagen, redete keine Probleme klein und arbeitete weiter.

Albaneses alleinerziehende Mutter lehrte ihn Kampfgeist, Optimismus und Menschenfreundlichkeit

So einfach kann Politik manchmal sein. Aber nicht jeder, der regieren will, hat eben das Talent zur Demut. Anthony Albanese hat in dieser Hinsicht einen Vorteil. In Sydney-Camperdown wuchs er einst auf als Sohn der alleinerziehenden Maryanne Albanese, die wegen ihres Rheuma-Leidens nicht viel mehr hatte als eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Maryannes Kampfgeist und warmes Wesen haben Albanese geprägt. Das Vorbild seiner Mutter, die 2002 starb, treiben ihn bis heute an. Auch in seiner Rede am Samstag in der Labor-Zentrale erwähnte er sie wieder. „Freunde, ich wurde als Optimist erzogen“, sagte er, „meine Mutter hatte ein hartes Leben und wir hatten finanziell zu kämpfen. Aber sie sagte zu mir: Sei immer positiv und sieh das Beste in den Menschen.“

Albanese wirkt wie der Gegenpol zu jenen rechten Machtmenschen, die moralischen Fortschritt und Umweltbewusstsein nur als Kostenfaktoren sehen. Prompt kam in den ersten Analysen die Frage auf, ob der Labor-Erfolg auch etwas mit dem unberechenbaren Regierungsstil des US-Präsidenten zu tun hat. Donald Trumps America-First-Politik verunsichert auch Australier, sie ist nicht unbedingt gute Werbung für die konservative Sache. Und Coalition-Chef Peter Dutton, 54, ein Ex-Polizist und früherer Verteidigungsminister, schien Trumps Linie durchaus aufzugreifen, wenn er über erneuerbare Energien oder Zuwanderung lästerte. Teilweise flirtete er sogar mit der rechtspopulistischen Partei One Nation.

Oppositionsführer Dutton sitzt nicht einmal mehr im Parlament

Gegen den gut vorbereiteten Gutmenschen Albanese half das jedenfalls nicht. Labor als Wirtschaftsversager hinzustellen, klappte auch nicht, weil Australien zuletzt einen sanften Aufschwung erlebte. Und Duttons Versprechen, die Atomkraft in den Energiemix einzubringen, kam im atomkraftfreien Land schlecht an. Peter Dutton büßte bitter dafür, er verlor sogar seinen eigenen Parlamentssitz. Seit 2001 hatte er im Wahlkreis Dickson immer gewonnen. Diesmal war die Labor-Kandidatin Ali France stärker. Auch andere Teile Queenslands erfasste eine rote Welle. Tasmanien verloren die Konservativen komplett.

Immerhin, in der Stunde der Niederlage zeigte Dutton, dass er ein demokratisches Gewissen hat. Er wirkte gefasst, als er vor seine Parteifreunde trat, um die Niederlage einzuräumen. Er sagte, er habe Albanese gratuliert. „Und ich habe dem Premierminister gesagt, dass seine Mutter unglaublich stolz auf das wäre, was er erreicht hat.“ Später in der Labor-Zentrale verbat sich Albanese Buhrufe, als er Dutton seine Achtung zollen wollte. „In Australien behandeln wir Menschen mit Respekt“, mahnte er. Nach den Wochen des erbitterten Wahlkampfes zeigte Australiens Politik-Elite, dass es auch unter Gegnern einen zivilisierten Umgang geben kann.

Die Konservativen stehen vor einem Scherbenhaufen, ihnen stehen Wochen der kritischen Selbstanalyse bevor. Die vorläufigen Ergebnisse deuteten außerdem an, dass unabhängige Abgeordnete wieder gut abgeschnitten haben.

Aber über allem stand der Erfolg von Labor. „Wir nehmen diese Aufgabe mit neuer Hoffnung, neuem Selbstvertrauen und neuer Entschlossenheit in Angriff“, sagte Albanese. Die Immobilienpreise muss seine Regierung drücken, außerdem Australien abhärten gegen amerikanische Launen und chinesische Machtavancen im Pazifik. Wohl auch deshalb konnte der alte und neue Premier nicht ausgelassen jubeln – die Herausforderungen sind zu groß. Anthony Albanese rief seinen Parteifreunden zu: „Ab morgen geht’s wieder an die Arbeit.“