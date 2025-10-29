Die Regierung in Canberra sucht nach Wegen, ihr unliebsame Migranten loszuwerden, und glaubt nun, sie gefunden zu haben – mitten im Pazifik. Die vermeintliche Lösung ist teuer bezahlt.

Der Mann, der vergangene Woche auf dem Flughafen von Nauru aus dem Flieger stieg, war nicht freiwillig gekommen. Das Visum, das ihm erlaubt, die nächsten 30 Jahre in der pazifischen Inselrepublik zu leben, hatte er selbst gar nicht beantragt. Das hatten Australiens Behörden getan, in seinem Namen, aber ohne sein Wissen – und wohl gegen seinen Willen.