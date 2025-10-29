Zum Hauptinhalt springen

AustralienAbgeschoben auf die Insel

Lesezeit: 3 Min.

Seit 2001 betreibt Australien schon ein Aufnahmezentrum auf Nauru: Diese Migranten wurden von dort 2020 aus medizinischen Gründen nach Melbourne geholt.
Seit 2001 betreibt Australien schon ein Aufnahmezentrum auf Nauru: Diese Migranten wurden von dort 2020 aus medizinischen Gründen nach Melbourne geholt. (Foto: William West/AFP)

Die Regierung in Canberra sucht nach Wegen, ihr unliebsame Migranten loszuwerden, und glaubt nun, sie gefunden zu haben – mitten im Pazifik. Die vermeintliche Lösung ist teuer bezahlt.

Von Jan Bielicki

Der Mann, der vergangene Woche auf dem Flughafen von Nauru aus dem Flieger stieg, war nicht freiwillig gekommen. Das Visum, das ihm erlaubt, die nächsten 30 Jahre in der pazifischen Inselrepublik zu leben, hatte er selbst gar nicht beantragt. Das hatten Australiens Behörden getan, in seinem Namen, aber ohne sein Wissen – und wohl gegen seinen Willen.

