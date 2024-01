Was den Oppositionsführer zu seinem ungewöhnlichen Boykottaufruf trieb, war eine Entscheidung, die der Handelskonzern, mit 37 Prozent Marktanteil klar die Nummer eins auf dem Kontinent, kurz zuvor verkündet hatte. Woolies, wie die Australier das 99 Jahre alte Traditionsunternehmen nennen, stellt in diesem Januar einige Artikel nicht mehr in seine Regale, die bislang zu dieser Jahreszeit ganz selbstverständlich zum Sortiment gehörten: Nippes im Dekor der Nationalflagge, die den britischen Union Jack mit dem Sternzeichen Kreuz des Südens verbindet, T-Shirts, Hüte, Flipflops, Bikinis, aufblasbare Kängurus, solche Sachen, wahlweise auch in den Nationalfarben Grün und Gold, im spöttischen Volksmund Erbsen und Ananas genannt.

In diesem Aufzug gehen viele Australier am 26. Januar an die Strände und in die Parks, um bei Shrimps, Steaks und Weißwein Australia Day zu feiern, ihren Nationalfeiertag. Doch kaufen können sie solche Nationaldevotionalien bei Woolworths und seiner Schwestermarke Big W in dieser Feiersaison nicht mehr. Woolworths begründet den Verkaufsstopp mit einem Rückgang der Nachfrage.

Die Shitstorms, die daraufhin durch die sozialen Medien bliesen, weisen jedoch darauf hin, dass es um mehr geht. Tatsächlich tobt hier ein verbissen geführter Kulturkampf darüber, ob dieser 26. Januar für Australien wirklich der angemessene Tag ist, sich bei Barbecue und Feuerwerk selbst zu zelebrieren.

Für die Ureinwohner ist der Jahrestag kein Grund zum Feiern

An diesem Tag im Jahr 1788 nämlich landete, beladen mit Sträflingen und deren Bewachern, die sogenannte Erste Flotte in jener Bucht, an der heute Sydneys viel fotografiertes Opernhaus steht. Es war der Beginn der britischen Besiedlung des Kontinents - und für dessen Ureinwohner der Anbruch einer langen Leidenszeit, gefüllt mit Epidemien, Massakern, Völkermord, Land- und Kinderraub, Unterdrückung und rassistischer Diskriminierung, die vielfach bis heute anhält. Für sie ist dieser Feiertag kein Tag zum Feiern.

Bürgerrechtler fordern schon lange, den Australia Day als stillen Gedenktag zu begehen und Feuerwerk und Party auf ein anderes Datum zu verlegen. Vielen konservativen Australiern aber liegt jede Rücksicht auf ihre indigenen Mitbürger fern. Erst im Herbst lehnte eine Mehrheit der Wähler den Vorschlag der Labor-Regierung ab, in der Verfassung ein politisches Mitspracherecht der Aboriginal Australians festzuschreiben.

Doch die Skepsis an einer ungezwungenen Feier der Kolonisierung wächst. Auch Aldi beteiligt sich nicht mehr am Geschäft mit den Feiertagsutensilien, die Kaufhauskette Kmart hat sich schon im vergangenen Jahr davon verabschiedet. Feierwütige Australier müssen trotzdem nicht lange suchen: Woolies' schärfster Konkurrent Coles kündigte an, in seinen Supermärkten "ein kleines Sortiment von Sommer-Unterhaltungsware mit Australienbezug" bereitzuhalten.