Weil dem australischen Militär Personal fehlt, dürfen künftig Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen bei den Streitkräften dienen. Staatsangehörige aus Neuseeland, die ihren ständigen Wohnsitz in Australien haben, sollen sich ab Juli um die Aufnahme ins australische Militär bewerben dürfen. Von Januar an gelte dies darüber hinaus insbesondere für Menschen aus Großbritannien, den USA und Kanada, berichteten australische Medien am Dienstag. Aber auch Bewerber aus anderen Nationen sollen berücksichtigt werden, hieß es. Der Schritt sei „unverzichtbar“, um die Sicherheitsherausforderungen in den kommenden Jahren bewältigen zu können, zitierte der Sender ABC Verteidigungsminister Richard Marles. Künftig müssen ausländische Bewerber den Angaben zufolge mehrere Bedingungen erfüllen: Sie müssen mindestens ein Jahr in Australien gelebt und in den vorangegangenen zwei Jahren nicht im Militär eines anderen Landes gedient haben. Außerdem müssen sie die Voraussetzungen für die australische Staatsbürgerschaft erfüllen. Der Australian Defence Force (ADF) fehlen örtlichen Medien zufolge 4400 Mitarbeiter. Auch bei der Bundeswehr sind Personalprobleme immer wieder ein Thema. Im Jahr 2011 war in Deutschland die Pflicht zum Wehrdienst nach 55 Jahren ausgesetzt worden.